Евросоюз может надолго закрыть границы для граждан Беларуси

Влияние пандемии коронавируса на Беларусь будет очень большим, заявила заместитель генерального директора департамента Европейской комиссии по европейской политике соседства и переговорам о расширении Катарина Матернова 29 апреля в ходе онлайн-брифинга.

"Беларусь не предпринимала таких мер для предотвращения распространения коронавируса, как, например, Грузия, которая отреагировала очень быстро. Экспоненциальный рост количества случаев в Беларуси свидетельствует о том, что влияние на Беларусь будет очень большое", - сказала Матернова, которую цитирует БелаПАН.

Следует отметить, что это не первый раз, когда Еврокомиссия шлет руководству Беларуси тревожные сигналы, суть которых сводится к тому, что властям синеокой еще вчера следовало принять куда более жесткие ограничения в рамках борьбы с коронавирусом.

Еще в середине апреля МИД РБ получил от Еврокомиссии предупреждение о том, что ратификация визового соглашения с ЕС не откроет границы Евросоюза для граждан Беларуси, пока в республике продолжается беспрецедентный для региона рост заражения новым коронавирусом.

Причем границы будут закрыты не только для граждан, которым откажут в выдаче новых шенгенских виз, но и для тех, кто попытается въехать в ЕС по ранее выданным визам.

Европа сама по себе будет достаточно долго избавляться от ограничений и полностью откроет внутренние границы не ранее осени. Тем более понятна озабоченность Еврокомиссии возможностью трансфера коронавируса из Беларуси, которая отказалась от ограничений и не закрыла свои границы.

Таким образом, белорусы, дождавшись снижения стоимости шенгенской визы до 35 евро, не смогут их получить за любые деньги из-за отказа ЕС впускать на свою территорию граждан страны, в которой никто не умирает от коронавируса.