Последнее обновление: 23.04.2020 23:35

В Европарламенте поддержали визовое соглашение с Беларусью

Члены комитета Европейского парламента по гражданским свободам проголосовали в поддержку соглашений по облегчению визового режима и реадмиссии с Беларусью.

В поддержку соглашения о реадмиссии высказались 54 депутата. 13 были против. За соглашение о снижении стоимости виз и ускорении процесса их выдачи проголосовал 61 парламентарий, против – 6.

Последнее голосование по соглашениям в Европарламенте пройдет в ходе пленарного заседания 13-14 мая.

Соглашение Беларуси и ЕС об упрощении визового режима предусматривает снижение стоимости виз до 35 евро и увеличение срока пребывания в стране до 180 дней в году.

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