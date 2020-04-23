В Европарламенте поддержали визовое соглашение с Беларусью

Члены комитета Европейского парламента по гражданским свободам проголосовали в поддержку соглашений по облегчению визового режима и реадмиссии с Беларусью.

В поддержку соглашения о реадмиссии высказались 54 депутата. 13 были против. За соглашение о снижении стоимости виз и ускорении процесса их выдачи проголосовал 61 парламентарий, против – 6.

Последнее голосование по соглашениям в Европарламенте пройдет в ходе пленарного заседания 13-14 мая.

Соглашение Беларуси и ЕС об упрощении визового режима предусматривает снижение стоимости виз до 35 евро и увеличение срока пребывания в стране до 180 дней в году.