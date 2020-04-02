Нижняя палата парламента РБ ратифицировала визовое соглашение с ЕС

Нижняя палата белорусского парламента, как и ожидалось, ратифицировала сегодня соглашение с ЕС об упрощении визового режима, а также сопутствующее соглашение о реадмиссии.

Соглашение об упрощении визового режима предусматривает снижение стоимости шенгенских виз для граждан Беларуси до 35 евро. До этой же стоимости подешевеют и белорусские визы для граждан стран ЕС.

Для вступления соглашения в силу оно должно быть ратифицировано верхней палатой парламента РБ и одобрено Европарламентом. Соглашение вступит в силу в первый день второго месяца после даты уведомления сторонами друг друга о завершении процедур ратификации.