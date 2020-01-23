ЕС не будет временно замораживать стоимость виз для белорусов

Евросоюз не будет замораживать для Беларуси стоимость шенгенских виз на нынешнем уровне в 60 евро до вступления в силу визового соглашения.

"Через десять дней, 2 февраля 2020 года, вступит в силу пересмотренный Визовый кодекс ЕС, который помимо прочих изменений предусматривает увеличение визового сбора для граждан всех стран. Для Беларуси такое увеличение будет временным, только до вступления в силу Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью, в соответствии с которым визовый сбор автоматически и навсегда снизится с 80 до 35 евро для граждан Беларуси. Принимая во внимание ограничения по времени и процедурные требования, повышение шенгенского визового сбора с 2 февраля 2020 отменить (заморозить) для граждан Беларуси невозможно", - говорится в сообщении представительства ЕС в Беларуси, которое цитирует БелТА.

Таким образом, примерно стоимость шенгенской визы для белоруса с февраля по июнь будет составлять 80 евро.