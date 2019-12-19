Евросоюз готов подписать визовое соглашение с Беларусью в январе 2020 года

Евросоюз готов подписать с Беларусью соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии в январе 2020 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Европейской службы внешних действий

«В контексте дальнейшего поощрения контактов между людьми ЕС и Беларусь обсудили текущее состояние соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии. Участники приветствовали соответствующие решения, принятые Президентом Беларуси и Советом ЕС, уполномочивающие подписание обоих соглашений. ЕС предложил подписать оба соглашения в Брюсселе в январе 2020 года», - говорится в сообщении.

После подписания соглашений тексты должны быть одобрены Европейским парламентом и парламентом Беларуси.

В сообщении отмечается, что 2 февраля 2020 года в силу вступят изменения в Визовый кодекс ЕС, что, помимо других изменений, приведет к увеличению визовый сбор во всем мире, в том числе в Беларуси.

«Такое увеличение будет временным только до вступления в силу Соглашения об упрощении визового режима. Тогда визовый сбор автоматически снизится с 80 до 35 евро для всех граждан Беларуси. Кроме того, соглашение предусматривает расширение числа категорий граждан, которым будет предоставлена возможность подать заявление на получение бесплатной шенгенской визы, а также получать многократные визы с более продолжительным сроком действия (до 5 лет)», - отмечается в сообщении.