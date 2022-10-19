США высвободят еще 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва

Президент США Джо Байден в среду объявит об освобождении 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва США в ответ на недавние сокращения добычи, объявленные странами ОПЕК+. Об этом пишет AP со ссылкой на высокопоставленных должностных лиц администрации Байдена, говоривших на условиях анонимности.

Ожидается, что Байден также заявит, что правительство пополнит стратегический резерв, когда цены на нефть будут в ценовом коридоре $67-72 за баррель.

Это предложение, по мнению чиновников администрации, увеличит внутреннее производство, гарантируя базовый уровень спроса.

В марте Байден разрешил высвобождение из резерва 180 млн баррелей нефти, которое должно было происходить в течение 6 месяцев. Таким образом, сейчас стратегический резерв США достиг самого низкого уровня с 1984 года и составляет около 400 млн баррелей нефти.