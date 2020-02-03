Кремль не наблюдает сверхблизкого сближения Беларуси и США

Кремль не увидел в визите госсекретаря США Майка Помпео в Минск сверхблизкого сближения Беларуси и США.

"По сути, там вряд ли можно говорить о сверхблизком сближении. Но в данном случае мы не можем комментировать и не хотим комментировать контакты наших партнеров с третьими странами. Это абсолютно суверенное право и реализация их суверенных отношений", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

А вот у России с Беларусь, по его словам, как раз-таки очень близкие отношения.

"Они носят союзнический характер, очень близкий. У нас на повестке дня очень много вопросов по развитию наших отношений, в том числе есть некоторые проблемные моменты, которые в настоящий момент проговариваются", - сказал Песков.