Последнее обновление: 17.01.2020 09:48

Румас сопроводил должностной трансфер Медведева добрым словом

Премьер Беларуси Сергей Румас в телефонном разговоре в минувший четверг поблагодарил Дмитрия Медведева за совместную плодотворную работу в должности главы правительства России.

«Румас также отметил, что высоко ценит его личный вклад в развитие белорусско-российского взаимодействия и расширение интеграционных процессов в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза», - сообщила пресс-секретарь Александра Исаева.

«Глава белорусского Правительства выразил уверенность, что присущие Дмитрию Медведеву управленческий талант и политическая дальновидность будут и впредь служить решению актуальных задач, направленных на построение сильной и независимой России, а также укреплению понимания и доверия между нашими братскими народами», - также говорится в сообщении.

Как сообщалось, Медведев займет должность зампредседателя Совета Безопасности РФ.

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