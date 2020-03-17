Лукашенко рассказал, чем победить SARS-CoV-2 в полевых условиях

В минувший понедельник Лукашенко представил миру, озабоченному разработкой вакцины, отечественный набор средств от коронавируса, включающий водку, сауну и упражнения с трактором.

Два из представленного Лукашенко набора средств были рекомендованы чиновникам и руководящим работникам, еще одно - остальному населению страны.

«Чаще мойте руки, вовремя завтракайте, обедайте и ужинайте. Ну, я человек не пьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но и в день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт, травить этот вирус. Но не на работе. Я желаю вам успехов, здоровья, не болейте. Сегодня сходите в сауну сухую. Если два-три раза в неделю, тоже полезно. Китайцы нам подсказали, что этот вирус при +60°С не выдерживает», - посоветовал белорусский правитель чиновникам.

«Не надо никакой паники, надо просто работать. Особенно сейчас, на селе, приятно смотреть по телевизору: люди на тракторе работают, никто не говорит про вирусы. Там трактор вылечит всех. Поле всех лечит", - рекомендовал Лукашенко всему остальному населению.

Впрочем, жесткого разделения не прозвучало. То есть, всем работникам, побывавшим в поле, не запрещается 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт с последующей сауной (сухая или мокрая – тут уж как получится). Как, собственно, и чиновникам будет полезно выпустить накопленные в время совещаний эмоции, гоняя на тракторе по полю.

Так или иначе, каждое из предложенных средств может работать самостоятельно либо в комбинации с остальными, независимо от очередности использования.