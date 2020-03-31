Трампист Лукашенко чует пик эпидемии коронавируса в синеокой

Лукашенко по-прежнему отказывается вводить какие-либо ограничительные меры на фоне распространяющейся по стране замаскированнной под «обычную пневмонию» коронавирусной инфекции и, интерпретируя неофициальную информацию о вспышке коронавируса в Витебске, утверждает, что синеокая проходит пик заболеваний.

Что касается введения ограничительных мер, Лукашенко продолжает кивать на высказывания президента США Трампа, хотя в самих США эти высказывания так и остались высказываниями, в то время как Штаты ввели жесткие ограничительные меры и утвердили беспрецедентную по своим объёмам господдержку населению и бизнесу.

"Тут у меня формула Трампа. Мне очень понравилось, когда он так откровенно сказал, что если мы не начнем немедленно работать, к американцам обратился, где печатают этот доллар, первая экономика в мире, то людей умрет больше от безработицы и голода, чем от коронавируса. Очень правильно сказал. Нам что говорить? Надо работать и спасаться от этого кризиса, как только можно", - заявил белорусский правитель.

"Тем более, мы сейчас, это мои ощущения, исходя из цифрового анализа заболеваемости, находимся на пике», - вынес вердикт Лукашенко, назвав 5-й отечественный метод лечения коронавируса

«Я уже молю бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз», - сказал он.

Ранее назывались такие способы и средства лечения коронавируса, как баня, водка, трактор (обязательно!) в поле, пищевая сода.

На сообщения о первой смерти от коронавируса Лукашенко отреагировал так, как-будто коронавируса в стране в принципе нет, просто нет и всё. Пустое это.

"Вы у меня человек мужественный. Солдат такой, что и в выходные отработали в проблемном регионе, родной своей области. Я не говорю, что там катастрофа какая-то, нет. Просто Витебская область у нас всегда, и по климату другая, и немного сместился этот пик заболеваемости. Сегодня там работает министр здравоохранения, я направлял его туда и специалистов, чтобы они обратили внимание, проанализировали и сделали выводы", - заявил Лукашенко.

По неофициальным данным, только за последнюю неделю в Витебске за минувшую неделю зарегистрировано как минимум 22 смерти от «пневмонии», а количество заболевших превысило отметку в 1000 человек.