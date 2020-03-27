Лукашенко рассказал о слежке за прибывающими и почему нет карантина

Лукашенко заявил, что в Беларуси были приняты необходимые меры по профилактике и выявлению как самих заразившихся, так и тех, кто с ними контактировал.

"На границе и в аэропортах мы всех прибывающих взяли на контроль. Если только обнаруживали хоть одного человека, мы немедленно с помощью милиции, КГБ, видеокамер устанавливали, с кем он контачил", - сказал Лукашенко.

Далее, Лукашенко пояснил, почему в стране не закрыты границы.

"Когда мы увидели, что это завозной коронавирус, надо было реагировать. Тогда мною было принято решение, правительство вчера формализовало: на границе ничего не закрывать. А зачем закрывать? Украина границу закрыла, Польша, балтийские государства закрыли, а потом и братья-россияне тоже закрыли эту границу. Хорошо, закрывайтесь, но жизнь то идет, ее не остановишь", - сказал Лукашенко.

По его словам, виновником отсутствия карантина в Беларуси является президент США.

«Это проблема, которой болен я сегодня, а через пару месяцев заболеет весь мир. Что я имею ввиду. Мы этим психозом сегодня остановили экономику практически всего мира. Даже Российская Федерация, и та начала сворачивать производство. Видите, что происходит в экономике. США., я это критически воспринял, могу уже сегодня сказать, когда Трамп объявил чрезвычайное положение. Но Трамп, как человек когда-то занимавшийся бизнесом, быстро сориентировался и последнее его заявление мне очень понравилось. Он сказал так, что «если мы немедленно не вернемся на предприятия и не начнем работать, то от безработицы, от того что мы не начнем работать, умрет значительно больше американцев, чем от коронавируса.

Теперь вы поняли, почему я не закрывал предприятия, хотя советников, вот глава администрации присутствует, он может рассказать когда-нибудь, было море: закрыть границы, закрыть предприятия, всех посадить на карантин или еще куда-то, что-то… Тогда мною было принято жестокое решение: сажать будем только тогда, когда нужно", - рассказал белорусский правитель.