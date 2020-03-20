Лукашенко: Надо бороться с коронавирусом как в Беларуси, не будет как в Италии

Лукашенко в очередной раз выставил себя в роли специалиста по коронавирусным заболеваниям, похвалив при этом успехи синеокой в области противодействия и допустив очень неприятный упрек в сторону властей Италии.

«…меня министр [здравоохранения] вчера просветил. Оказывается, коронавирусы давно у нас знакомы и нынешний новый, он на 90% похож по структуре с теми. Так они говорили? Просто 10% им еще надо разобраться в чем-то», - заявил Лукашенко, посещая одно из частных предприятий.

«А мы начинаем тут паниковать, кричать, гвалтовать. Надо работать, … как в Беларуси, тогда не будет как в Италии», - заключил белорусский правитель.

В Италии только за последние 2 дня от COVID-19 умерли около 1 тыс. человек. Всего в Италии зафиксированы 41035 случаев заражения. Уже умерли 3405 человек.