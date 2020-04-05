Лукашенко рекомендовал сливочное масло для борьбы с коронавирусом

Лукашенко назвал еще одно средство для противодействия коронавирусу, расширив таким образом свою линейку чудодейственных препаратов и методик.

«… один очень умный россиянин говорит: нужно физически бороться с ним. Я думаю, как же физически? Нужно себя оградить от опасности. Спортом заниматься нужно и на свежем воздухе быть. Нужно помочь легким. Мы, говорит, на диете сидели, а нужна жирная пища. И я тоже ограничивал себя. А сметанное масло нужно сейчас есть, оказывается, жир помогает легким бороться с вирусами. Если специалист, ученый говорит, наверное, не дурак. Вот я из опыта своего его в этом поддерживаю», - заявил Лукашенко.

С предложением активно употреблять в пищу сливочное масло на Youtube активно выступал академик российской Академии медико-технических наук Павел Евдокименко.

Ранее Лукашенко предлагал бороться с коронавирусом водкой, сауной, работой на тракторе в поле, обращением к богу, употреблением соды (инициативы белорусского ТВ).