Белнефтехим запретил экспорт нефтепродуктов из Беларуси

Концерн «Белнефтехим» с 1 января 2020 года приостановил экспорт нефтепродуктов, следует из распоряжения концерна.

«… с 1 января 2020 г. приостановить отгрузки с белорусских нефтеперерабатывающих заводов на экспорт автобензинов всех марок, прямогонного бензина, нефраса всех марок, керосина осветительного, реактивного топлива, дизельного топлива, печного топлива, ароматических углеводородов, мазута топочного, битумов нефтяных, смазочных масел, гача нефтяного, СУГ (ред. – сжиженный углеводородный газ) до особого распоряжения концерна», - говорится в документе.