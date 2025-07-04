На границе с Литвой нелегалы забросали камнями пограничников и повредили служебное авто

На границе с Литвой группа нелегальных мигрантов напала на пограничников, которые отказались их пропускать, а также повредила служебный внедорожник. Об этом сообщают литовские СМИ.

Инцидент произошел вечером 3 июля в Лаздийском районе. Здесь граница Литвы с Беларусью проходит по реке Мара. На территории Литвы установлен физический барьер, который защищает от нелегального вторжения.

Со стороны Беларуси к этому месту пришла группа из 14 мигрантов с приставной лестницей. Все мигранты были мужчинами в возрасте 20-40 лет. Они пытались прорваться через границу и избежать контакта с пограничниками.

Мигранты с помощью лестницы хотели перелезть через 4-метровый забор с колючей проволокой сверху. Пограничники заметили нелегалов с помощью видеокамер и сразу же поехали на место.

Увидев пограничников, мигранты убежали вглубь территории Беларуси, бросив лестницу, которую потом забрали пограничники.

Однако неудачный штурм литовской границы вызвал агрессию у нелегалов, они немного прошли вдоль границы, затем появились на открытом месте у реки и начали бросать камни в пограничников и их внедорожник.

Один камень попал в левое переднее крыло внедорожника Toyota Land Cruiser, осталась вмятина. Пограничники не пострадали.

После этого нелегалы ушли вглубь территории Беларуси.

За три дня Государственная пограничная служба Литвы не позволила попасть в страну почти 150 нелегальным мигрантам с территории Беларуси.