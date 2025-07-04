Главу подмосковной азербайджанской диаспоры лишили российского гражданства

Главу подмосковной азербайджанской диаспоры Эльшана Ибрагимова лишили российского гражданства. Об этом он сообщил в телефонном разговоре с изданием Oxu.az и пообещал прокомментировать причины через несколько дней, когда приедет на родину в Азербайджан.

Источник РБК сообщил, что Ибрагимова лишили гражданства 18 июня за «совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации».

После новостей о лишении гражданства c сайта Общественной палаты Подмосковья удалили упоминание про Эльшана Ибрагимова в качестве члена Консультативного совета по делам национально-культурных автономий Московской области.

До этого в Екатеринбурге был задержан глава местной азербайджанской диаспоры Шахин Шихлинский, силовики остановили его джип и разбили стекла молотками. Позднее его отпустили.

Несколько уроженцев Азербайджана в Екатеринбурге были арестованы.

Отношения Москвы и Баку обострились после гибели неделю назад в Екатеринбурге двух задержанных азербайджанцев, предположительно, от травм, полученных при задержании по делу об убийствах в 2001-м, 2010-м и 2011 годах.

В Баку в ответ на это задержали нескольких россиян, обвинив в причастности к ОПГ. На фотографиях из зала суда на лицах задержанных видны следы побоев. Арестованы также были два руководителя «Sputnik-Азербайджан», а в офисе издания прошел обыск. Москва и Баку обменялись нотами протеста.