Литва получила партию польских зенитных ракет Grom

Литовская армия получила партию польских зенитных ракет Grom. Об этом сообщают литовские СМИ со ссылкой на информацию Министерства обороны страны.

Контракт на поставку этого вооружения на сумму 28 миллионов евро был подписан с польской компанией MESKO S.A. в 2023 году.

Grom – переносной зенитно-ракетный комплекс предназначен для поражения низколетящих воздушных целей: самолетов, вертолетов, истребителей и дистанционно управляемых летательных аппаратов.

Эти ракеты оснащены термореактивной боевой головкой, которая еще до выстрела способна "захватывать" цель и успешно уничтожать ее на высоте 3,5 км и дальности 5,5 км.

В ноябре прошлого года Польша, Литва, Эстония и Норвегия подписали письмо о намерениях закупки ПЗРК Piorun польского производства.

В июле прошлого года в Литву прибыли закупленные на $7 млн дополнительные ракеты для ПТРК Javelin.