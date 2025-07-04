Латвии не хватает пограничников для противодействия миграции

Государственная пограничная охрана Латвии все еще испытывает нехватку кадров на фоне всплеска нелегальной миграции. Об этом рассказал начальник пограничной охраны Гунтис Пуятс.

Он напомнил, что была увеличена заработная плата пограничников, а также социальные гарантии, предусмотрена и доплата до 400 евро для тех, кто несет службу на внешней границе, но людей все равно не хватает.

Латвийским пограничникам на помощь приходят коллеги из Эстонии и Литвы.

"Конечно, это прямое подтверждение того, что нам немного не хватает ресурсов. Ведь это не мирное время. Те штатные должности, которые есть, созданы с расчетом на мирное время. Сто нарушителей в день – это ненормальная ситуация для тех ресурсов пограничной охраны, которые мы имеем. Мы с такой задачей боремся уже почти четыре года", – сказал Пуятс, которого цитирует LSM.

Он добавил, что двух пограничников недостаточно для задержания 20 человек, поэтому требуется адекватное количество персонала, чтобы реагировать на такие вызовы.

Сообщалось также, что литовские пограничники заявили о резком росте вторичной миграции через Латвию.