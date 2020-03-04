Последнее обновление: 04.03.2020 13:35

Минэнерго Беларуси по-прежнему не знает, колгда будет запущен 1-й блок БелАЭС

Министерство энергетики Беларуси до сих пор не имеет ни малейшего понятия, когда же, хотя бы ориентировочно, будет запущен первый блок Белорусской АЭС.

Сегодня на брифинге по итогам работы в Беларуси миссии МАГАТЭ замминистра энергетики Беларуси Михаил Михадюк предположил, что к концу марта завершится горячая обкатка оборудования на первом энергоблоке БелАЭС.

"Мы в этом месяце должны завершить этап горячей обкатки. Дальше технологический регламент по ревизии всего оборудования, которое прошло горячую обкатку, и идем на физический пуск", - рассказал Михадюк (цитата БелТА).

Он не уточнил, сколько времени потребуется для ревизии всего оборудования и как долго займет путь к «физическому пуску».

Где-то на этом пути Беларуси с Минэнерго предстоит пройти рубеж под названием «готовность к физическому пуску». Ведь только после того, как будет подтверждена (кем, когда и как) готовность к физическому пуску, на БелАЭС начнут завозить ядерное топливо. Сколько времени займет процесс доставки, сколько затем еще потребуется на его проверку, утряску, загрузку и т.д., Минэнерго сказать не может.

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