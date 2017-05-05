Последнее обновление: 05.05.2017 10:26

В Беларуси подготовят Национальный доклад по стресс-тестам БелАЭС

Распоряжением премьер-министра № 158р от 04.05.2017 г. создана межведомственная рабочая группа по подготовке Национального доклада о целевой переоценке безопасности Белорусской атомной электростанции (стресс-тесты).

Как сообщает сайт правительства, ее возглавила начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Ольга Луговская.

"Межведомственной рабочей группе поручено подготовить до 31 августа 2017 г. Национальный доклад о целевой переоценке безопасности Белорусской атомной электростанции (стресс-тесты). При необходимости межведомственная рабочая группа может привлекать к участию в работе руководителей и специалистов республиканских органов государственного управления и иных госорганизаций, подчиненных правительству. Координация работы по выполнению настоящего распоряжения возложена на Министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Ващенко", - говорится в сообщении Совмина.

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