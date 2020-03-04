Последнее обновление: 04.03.2020 13:35

Беларусь пригласила миссию МАГАТЭ по вопросам физической ядерной безопасности

Беларусь пригласила миссию Международного агентства по атомной энергии IPPAS по вопросам физической ядерной безопасности.

Об этом сообщил сегодня замминистра энергетики Беларуси Михаил Михадюк.

"Мы добровольно запросили миссию IPPAS. Предварительно эти вопросы и некоторые аспекты обсуждались в ходе нынешней миссии INIR 3", - сказал Михаил Михадюк на брифинге, посвященном подведению итогов работы в Беларуси миссии МАГАТЭ INIR 3.

По его словам, Беларусь продолжит взаимодействие с МАГАТЭ при реализации национальной ядерной энергетической программы.

"Мы ни от одного инструмента, предлагаемого МАГАТЭ, не отказываемся и не будем отказываться. Потому что в агентстве собран "сгусток" всех мировых знаний в области атомной энергетики, это для нас очень важно", - подчеркнул замминистра (цитата БелТА).

Далее по теме
Ранее по теме
<Февраль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
2345678
Март 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование