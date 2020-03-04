Беларусь пригласила миссию МАГАТЭ по вопросам физической ядерной безопасности

Беларусь пригласила миссию Международного агентства по атомной энергии IPPAS по вопросам физической ядерной безопасности.

Об этом сообщил сегодня замминистра энергетики Беларуси Михаил Михадюк.

"Мы добровольно запросили миссию IPPAS. Предварительно эти вопросы и некоторые аспекты обсуждались в ходе нынешней миссии INIR 3", - сказал Михаил Михадюк на брифинге, посвященном подведению итогов работы в Беларуси миссии МАГАТЭ INIR 3.

По его словам, Беларусь продолжит взаимодействие с МАГАТЭ при реализации национальной ядерной энергетической программы.

"Мы ни от одного инструмента, предлагаемого МАГАТЭ, не отказываемся и не будем отказываться. Потому что в агентстве собран "сгусток" всех мировых знаний в области атомной энергетики, это для нас очень важно", - подчеркнул замминистра (цитата БелТА).