Физический пуск первого блока БелАЭС планируется в июле

Физический пуск первого энергоблока Белорусской АЭС намечен на июль 2020 года, энергетический пуск планируется в сентябре-октябре.

Об этом сообщил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич, передает БелТА.

"В этом году планируется физический пуск энергоблока и энергетический пуск, то есть уже выдача первых киловатт-часов в энергосистему страны. По физическому пуску мы ориентируемся, что это июль, соответственно, выдача первых киловатт-часов электрической энергии – это сентябрь-октябрь", - сообщил Каранкевич.

По его словам, пока Минэнерго ориентируется на эти графики. "Если какие-то и могут быть в дальнейшем коррективы, мы будем смотреть и оперативно на них реагировать", - пояснил министр.