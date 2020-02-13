Минэнерго Беларуси не знает, когда будет запущена БелАЭС

Минэнерго Беларуси не может даже приблизительно назвать дату запуска первого реактора Белорусской АЭС, подтверждая тем самым спекулятивные версии происходящих вокруг строящейся станции.

"У нас стоит задача в этом году обеспечить завоз ядерного топлива, произвести физический пуск, энергетический пуск первого энергоблока, то есть выдачу первых киловатт-часов в энергосистему. 2020 год - итоговый год пятилетки, в течение которого необходимо завершить ключевые мероприятия. К ним относится реализация мероприятий по интеграции Белорусской АЭС в энергосистему и экономику страны", - сказал сегодня министр энергетики РБ Виктор Каранкевич.

В конце 2019 года Минэнерго говорило о том, что пуск первого реактора запланирован на конец января 2020 года. В феврале 2020 года министр уже даже не готов сказать, в каком квартале будет запущена станция.

При этом, по его словам, «все строительно-монтажные работы завершены, завершаются отделочные работы», а еще которую неделю «проходит этап горячей обкатки».

Косвенно министр Каранкевич подтверждает версию о том, что в лучшем случае запуск БелАЭС может произойти только после завершения президентских выборов в Беларуси.