Миссия МАГАТЭ выдала семь общих рекомендаций в отношении БелАЭС

Миссия МАГАТЭ после посещения БелАЭС выдала семь общих рекомендаций и отметила 5 положительных опытов.

Об этом заявил замгендиректора МАГАТЭ Михаил Чудаков на встрече с премьером Беларуси Сергеем Румасом по итогам работы миссии МАГАТЭ по комплексной оценке развития национальной инфраструктуры ядерной энергетики (INIR 3). Миссия находится в Беларуси с 24 февраля.

«Первый блок АЭС практически готов к пуску. Находится в хорошем состоянии, что и подтверждает наша инфраструктурная проверка, которая выдала семь рекомендаций общего плана по стране и отметила пять положительных опытов, которые другие страны могли бы использовать у себя", - сказал Чудаков.

Он поблагодарил белорусскую сторону за конструктивное сотрудничество с МАГАТЭ, которое будет продолжаться на всех этапах деятельности атомной станции, а также по другим направлениям применения ядерных технологий в Беларуси.

"Абсолютный приоритет в реализации проекта по строительству Белорусской АЭС остается в вопросах обеспечения безопасности будущей станции. Все этапы, связанные с вводом ее эксплуатацию, тщательно и последовательно выполняются. Причем Беларусь этот проект реализует совершенно открыто, во взаимодействии не только с Российской Федерацией, но и с многими международными партнерами", - сказал в свою очередь Румас.

"Мы высоко ценим достигнутый уровень взаимодействия и надеемся на всяческую дальнейшую поддержку со стороны агентства. Беларусь активно пользуется всем спектром предоставляемых МАГАТЭ инструментов и услуг и намерена в дальнейшем продолжать эту практику", - отметил премьер.

Ввод первого блока Белорусской АЭС планируется в текущем году.