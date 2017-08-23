Последнее обновление: 23.08.2017 17:47

В Минэнерго заявили о высокой поддержке населением проекта строительства АЭС с РФ

Уровень поддержки белорусским населением проекта строительства с участием России Белорусской АЭС является очень высоким. Такое заявление сделал заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.

"В настоящее время в целом по стране уровень поддержки проекта составляет около 60%, - сказал Михадюк в среду на брифинге в Островце - А здесь (в районе строительства) 83% поддерживают строительство атомной станции".

По его словам, в мире уровень поддержки проектов АЭС уже в 50% считается высоким.

Белорусская АЭС возводится при участии России рядом с городом Островец в Гродненской области. Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной установленной электрической мощностью до 2400 МВт. Для строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс". Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.

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