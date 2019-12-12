Белорусские нефтепродукты могут зависнуть в портах Латвии

Судовладельцы опасаются заходить в Ригу и Вентспилс, так как американские санкции могут заблокировать работу латвийских портов, что приведет к остановке транзита нефтеналивных грузов Беларуси и РФ.

“Судовладельцы отказываются идти в порты (Рига и Вентспилс), потому что есть sanction risk”, - цитирует Reuters европейского трейдера, работающего на рынке нефтепродуктов.

Сегодня, в четверг, глава комитета по финансовым рынкам Латвии Санта Пургайлэ сообщила, что у компаний, который работают в свободном порту Вентспилс, есть 30 дней на продолжение операций, и в настоящий момент изменений нет.

Пургайлэ сказала, что банковские счета администрации свободного порта Вентспилс не закрыты ни в одной из финансовых организаций, но контроль за счетами будет усилен.

9 декабря США ввели санкции против мэра Вентспилса Айварса Лембергса и четырех принадлежащих или подконтрольных ему организаций, в том числе управления Вентспилсского свободного порта.

“Они (судовладельцы) все боятся, что их не будут пускать в порт, но у нас все нормально, сегодня ставим под налив судно в Вентспилсе”, - сказал источник на фрахтовом рынке.

“Порт как работал, так и будет работать. Дали отсрочку на 30 дней, они (правительство Латвии) оперативно всё сделают”, - продолжил он.

Другой источник подтвердил, что в настоящее время отгрузки нефтеналивных грузов из портов Вентспилс и Рига осуществляются в нормальном режиме.

“У нас всё спокойно, порты работают, но Вентспилсу прикрыли счет, и невозможно оплатить лоцманский сбор и судозаход. Сегодня в сейме все вопросы решаются”, - сообщил источник в нефтетранспортной отрасли.

В среду министр транспорта Латвии Талис Линкайтс сообщил журналистам, что все (банковские) счета Администрации свободного порта Вентспилс закрыты.

“Коммерческая активность, насколько я знаю, продолжается - грузы транспортируются, суда входят и выходят из порта”, - сказал министр.

В среду на внеочередном заседании правительства министры договорились о проведении всеобщей реформы управления латвийскими портами, передав их в собственность государства.

“...у меня вызывает беспокойство, как будет обеспечиваться коммерческая активность до того момента, когда мы сможем возобновить деятельность Администрации свободного порта Вентспилс в полном объеме без каких либо ограничений”, - отметил Linkaits.

Порты Вентспилса и Риги - один из основных коридоров для экспорта нефтепродуктов белорусских НПЗ - Мозырского и Новополоцкого.

В 2018 году через терминалы порта Вентспилс было перевалено 9,76 миллиона тонн нефтеналивных грузов, ежемесячно в порт заходит от 35 до 50 танкеров, показывает статистика на сайте свободного порта Вентспилс.

Порт Вентспилс является также конечной точкой магистрального продуктопровода Транснефти, по которому экспортируется ежемесячно около 60.000 тонн российского дизтоплива.

Рига переваливает также небольшой объём российского сжиженного углеводородного газа (СУГ) - в 2019 году транзит составит около 7.000 тонн против 29.000 тонн в 2018.