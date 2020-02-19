США намерены уговаривать покупателей отказаться от венесуэльской нефти

Соединенные Штаты намерены уговаривать покупателей нефти Венесуэлы в Азии сокращать закупки венесуэльского черного золота.

Об этом сообщил в среду во время телефонного брифинга для журналистов спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

Как утверждал дипломат, аппарат которого входит в структуру Госдепартамента, «основные потребители венесуэльской нефти находятся в Азии». По его словам, США будут уговаривать их «сократить потребление венесуэльской нефти». «Мы призываем потребителей венесуэльской нефти обратиться к другим [источникам]. Я считаю, что любая благоразумная компания начнет отказываться от венесуэльской нефти, поскольку она стремится думать о поставках нефти до конца 2020 года», - сказал Абрамс, передает ТАСС.

Он также сообщил, что американские санкции не распространяются на тех, кто закупает венесуэльскую нефть, не имея информации о ее происхождении, а также не ведет дела с компанией Rosneft Trading.

«Те, кто закупает венесуэльскую нефть, не зная, откуда она, а также совсем не ведет дела с Rosneft Trading не может подпасть под нарушение», - пояснил дипломат. Он добавил, что введенные во вторник рестрикции «являются сигналом, что будет еще больше» ограничений.

США 18 февраля объявили о введении санкций в отношении компании Rosneft Trading S. A. и ее президента Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы. Ранее Вашингтон заявлял, что рассматривает возможность применения санкций в отношении компаний, которые работают в Венесуэле, среди которых были названы «Роснефть», испанская Repsol и американская Chevron.