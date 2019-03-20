США ввели санкции против горнодобывающей госкорпорации Венесуэлы

Соединенные Штаты во вторник ввели санкции в отношении венесуэльской государственной горнодобывающей корпорации Minerven и ее руководителя Адриана Антонио Пердомо Мата. Об этом сообщается в распространенном заявлении американского Минфина.

Финансовое ведомство обвиняет Minerven и ее руководителя в проведении "незаконных операций с золотом, которые продолжают поддерживать незаконный режим бывшего президента Николаса Мадуро".

"Нелегитимный режим Мадуро разграбляет богатства Венесуэлы, подвергает опасности коренных жителей, вторгается в заповедные зоны, что приводит к обезлесению и разрушению среды обитания. Схема Мадуро по узурпации власти Национальной ассамблеи (однопалатный парламент, контролируемый противниками Мадуро) и лишению Венесуэлы природных ресурсов подвергла местные общины воздействию опасных токсинов", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Он объяснил, что "Минфин ввел санкции против золотодобывающей Minerven и ее руководителя за поддержку близкого окружения коррумпированного режима Мадуро". "Мы будем активно преследовать тех, кто связан с проводимой Мадуро безрассудной незаконной торговлей золотом, которая способствует финансовому, гуманитарному и экологическому кризису", - заключил Мнучин.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.