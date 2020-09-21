Последнее обновление: 21.09.2020 23:14

США ввели санкции против Мадуро за сотрудничество с Ираном

Госсекретарь США Майк Помпео 21 сентября объявил, что США вводят новые санкции против стран или организаций, которые сотрудничают с Ираном по вопросу поставок вооружений.

В своем заявлении он назвал Мадуро «бывшим президентом» Венесуэлы, поскольку Соединенные Штаты признали временным главой государства лидера оппозиции Хуана Гуаидо, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Выступая перед журналистами, Помпео заявил, что «почти два года коррумпированные официальные лица в Тегеране работали с незаконным режимом Венесуэлы» в нарушение оружейного эмбарго против Ирана.

«Кем бы вы ни были, если вы нарушите эмбарго ООН на поставки оружия Ирану, вы рискуете попасть под санкции», — отметил госсекретарь, назвав действия Вашингтона «предупреждением всему миру».

Под санкции также попали Минобороны Ирана, иранская компания Defense Industries Organisation и ее директор, а также нескольких физических и юридических лиц, связанных с иранской программой создания баллистических ракет, отмечается на сайте Госдепартамента.

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