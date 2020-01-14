Последнее обновление: 14.01.2020 08:56

США ввели новые санкции против Венесуэлы

Соединенные Штаты ввели санкции против депутата Луиса Парры, объявившего себя главой Национальной ассамблеи Венесуэлы, а также ряда других венесуэльских законодателей.

Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Министерства финансов США, передает finanz.ru

В нем отмечается, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) "ввело санкции против семерых представителей властей Венесуэлы", которые, действуя от лица президента Венесуэлы Николаса Мадуро, "стояли во главе неудавшейся попытки незаконно захватить контроль над Национальной ассамблеей" и воспрепятствовать участию лидера оппозиции Хуана Гуайдо и других депутатов в требуемых конституцией выборах руководства Национальной ассамблеи.

"Эти и другие внесенные в санкционные списки представители властей могут сделать так, что санкции против них будут сняты, если они встанут на сторону народа Венесуэлы и Хуана Гуайдо как их легитимного лидера", - заявил в свою очередь министр финансов США Стивен Мнучин.

5 января Парра, который является политическим оппонентом Гуайдо, объявил себя главой Национальной ассамблеи. Часть оппозиции отвергла его присягу, заявив, что на сессии не было кворума. Гуайдо обвинил власти в препятствовании доступу депутатов в здание парламента, где должны были пройти выборы председателя. Мадуро назвал законным назначение нового спикера.

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