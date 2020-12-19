Последнее обновление: 19.12.2020 10:38

США расширили санкции против Венесуэлы

Министерство финансов США в пятницу внесло в санкционные списки двух человек - гражданина Венесуэлы и Аргентины.

Соответствующее решение опубликовано на сайте ведомственного Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), сообщает ТАСС.

Ограничения также введены в отношении венесуэльской организации Ex-Cle Soluciones Biometricas C.A., занимающейся биометрическими данными. Компания, по утверждению Минфина, поставляла оборудование для голосования и программное обеспечение правительству Венесуэлы.

«Управление вводит санкции в отношении Ex-Cle Soluciones Biometricas C.A. за материальную поддержку Мадуро, включая предоставление продукции и услуг, которые использовались для фальсифицированных парламентских выборов 6 декабря. В санкционный список также добавляются Карлос Сан Агустин и Маркос Хавьер Мачадо Рекена, действовавшие от имени этой компании», - говорится в сообщении американского министерства.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

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