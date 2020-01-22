Последнее обновление: 22.01.2020 08:49

США ввели санкции против бизнес-джетов венесуэльской PDVSA

Вашингтон включил в санкционный список против Венесуэлы 15 бизнес-джетов. Соответствующее распоряжение было принято управлением по контролю за иностранными активами, сообщается на сайте Минфина США.

Самолеты принадлежат венесуэльской нефтяной компании PdVSA, также находящейся под санкциями США. Таким образом американцы намерены заблокировать собственность правительства Венесуэлы, передает РБК.

Отмечается, что несколько воздушных лайнеров, в числе которых бизнес-джеты Learjet 45 и Falcon 900, использовались при транспортировке высокопоставленных чиновников, поддерживающих президента страны Николаса Мадуро. Часть транспортных средств также «небезопасным и непрофессиональным образом» эксплуатировалась в непосредственной близости от военных самолетов США над Карибским морем.

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