В США заявили о неработоспособности санкций против Венесуэлы

США пока не собираются снимать санкции против Венесуэлы, хотя эти меры не сработали, как планировалось.

Об этом сообщил журналистам представитель американской администрации высокого ранга, передает РБК со ссылкой на Associated Press.

«США не торопятся снять санкции, но надо признать, что односторонние санкции на протяжении четырех лет не преуспели в том, чтобы изменить электоральный результат в стране», — заявил чиновник.

По его словам, власти Венесуэлы «приспособились» к санкциям против государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela SA, поэтому теперь Вашингтон со своими союзниками должен разрабатывать новые стратегии.

Помимо этого, представитель администрации рассказал, что Министерство внутренней безопасности США решило предоставить статус временно защищенных лиц венесуэльцам, которые уже находятся в Соединенных Штатах. Это позволит примерно 320 тыс. человек законно проживать и работать в США на протяжении полутора лет.

США предоставляют статус временно защищенных лиц на своей территории гражданам десяти стран — Гаити, Никарагуа, Гондураса, Сальвадора, Сирии, Непала, Йемена, Сомали, Судана и Южного Судана. Общее число имеющих такой статус составляет более 400 тыс. человек, передает Associated Press.

В конце февраля Reuters со ссылкой на неназванного представителя Белого дома сообщил, что администрация президента США Джо Байдена не собирается отменять санкции в отношении Венесуэлы, но готова рассмотреть возможность их смягчения в том случае, если власти латиноамериканской страны покажут, что готовы к переговорам с оппозицией.

Администрация Байдена дала понять, что будет и дальше признавать лидера оппозиции Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы, передавало агентство.

Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности главы государства в январе 2019 года в знак несогласия с инаугурацией президента Николаса Мадуро после выборов. Его поддержали США и большинство стран Евросоюза. Мадуро назвал это попыткой государственного переворота. Его в этом поддержали Россия, Китай и другие государства.

США вводили санкции в отношении Венесуэлы в несколько раундов. Финансовые санкции применили к сотне венесуэльских чиновников, под ними оказался и Мадуро. Также у более чем тысячи человек были аннулированы американские визы. Помимо этого, Вашингтон вводил санкции против танкеров, замеченных в вывозе нефти из портов Венесуэлы, а также владеющих судами компаний.