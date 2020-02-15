Зеленский озвучил ряд предложений в рамках Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности озвучил определенные предложения в рамках переговорного процесса по урегулированию ситуации на востоке Украины и в Крыму.

В частности, он предложил разводить войска на Донбассе по "секторальному" принципу.

"Согласно ему, линия разграничения разбивается на секторы, осуществляется постепенное разведение сил и средств. Переход от одного сектора к следующему возможен только после того, как СММ ОБСЕ верифицирует, что в секторе отсутствуют любые незаконные вооруженные формирования, вооруженные войска и военная техника", - сказал он.

Зеленский отметил, что уже в ближайшее время украинская сторона детально проинформирует участников "нормандского формата" о содержании этой инициативы.

Он также заявил, что Украина стремится осенью провести местные выборы на территории всего государства, включая временно оккупированные территории Донбасса и Крыма, передает УНИАН.

«Наше желание сегодня - провести местные выборы по всей территории Украины, включительно с отдельными районами Донецкой и Луганской областей, в октябре 2020 года, хотелось бы, чтобы и на территории Крыма. Но сделать это без элементарных безопасных и политических условий, нарушая Конституцию Украины и международные стандарты демократических выборов, невозможно для нас», - сказал Зеленский.

«Я говорил об этом в Париже и повторяю еще раз. Людям на Донбассе нужны выборы, которые будут признаны Украиной, всем миром, легитимными. И они не могут быть таковыми, если пройдут не по украинскому законодательству, под звуки выстрелов и без контроля над украинской границей», - подчеркнул президент Украины.

Украина также согласна на совместное патрулирование границы с представителями ОБСЕ и ОРДЛО на период подготовки местных выборов на Донбассе. По словам Зеленского, он поднимал этот вопрос на "нормандской встрече" 9 декабря, а сейчас это обсуждается в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Я думаю, что у нас есть возможность додавить, чтобы там были как украинцы, так и представители временно оккупированных территорий, так и ОБСЕ", - сказал он.