ТКГ в Минске договорилась возобновить поиск пропавших без вести на Донбассе

В Минске на прошедших в среду переговорах Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе договорились возобновить поиск пропавших без вести.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер, передает УНИАН.

«В гуманитарной подгруппе продолжают работу по взаимному освобождению людей, которая была успешно проведена 29 декабря 2019 года. Достигнута договоренность о возобновлении поиска пропавших без вести: до следующего заседания ТКГ в Минске будут обработаны соответствующие предложения относительно механизма организации этой работы с участием международных организаций, в том числе Международного комитета Красного Креста», - говорится в сообщении.

Также Олифер сообщила, что прошедшая встреча ТКГ была последней с участием Мартина Сайдика, который передал полномочия специального представителя действующего главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ Хайди Грау.

«ТКГ еще раз поблагодарила посла Сайдика за его работу и поздравила Хайди Грау с началом ее каденции на этом посту», - заявила она.