Украина на переговорах в Минске передала уточненный список лиц для обмена

В ходе переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Украина передала участникам встречи уточненный список лиц, об освобождении которых будет ходатайствовать.

Об этом сообщила Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе Леонида Кучмы.

«В гуманитарной подгруппе мы передали уточненный список людей, которых стремимся освободить», — написала Олифер. По ее словам, стороны также предоставили свои предложения по методике поиска пропавших без вести, передает РБК.

Кроме того, представитель Киева в подгруппе по социально-экономическим вопросам подал перечень предприятий, владельцы которых обратились в украинские правоохранительные органы с заявлениями о потере своего имущества на неподконтрольной Украине территории непризнанных республик Донбасса, добавила она.

В конце декабря 2019 года прошел обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. ДНР передала Киеву 51 человека в обмен на 60 пленных, а ЛНР — 25 человек в обмен на 63.

Еще один обмен задержанными состоялся в сентябре между Россией и Украиной. Москва выдала Киеву задержанных в Керченском проливе моряков, режиссера Олега Сенцова и еще десять человек, а Киев Москве — 35 человек.