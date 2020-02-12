Последнее обновление: 12.02.2020 19:21

Выборы в Донбассе невозможны без контроля над границей - глава офиса президента Украины

Назначенный накануне главой офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что Киев может пойти на компромиссы в переговорах с Москвой, однако выборы в Донбассе невозможны без контроля над границей и в присутствии незаконных вооруженных формирований.

“Было бы логично, если бы выборы были проведены на всей территории Украины. Сегодня мы все считаем, что Донбасс, как и Крым, является территорией Украины”, - сказал Ермак на первой после назначения пресс-конференции, передает Reuters.

По его словам, выборы в Донбассе могут состоятся 25 октября только в соответствии с украинским законодательством.

“У нас есть четкий план, что должно произойти, чтобы в конце октября выборы могли состояться по всей территории Украины в соответствии с украинскими законами”, - сказал Ермак.

“Компромиссы, безусловно, могут быть во время переговоров”, добавил он, не раскрыв деталей.

Ермак также сказал, что встреча президентов Украины и России пока не обсуждается, хотя не исключил, что потенциально она возможна, так как восстановление мира в Донбассе является приоритетом.

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