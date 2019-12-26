Последнее обновление: 26.12.2019 17:22

Украина и Л/ДНР договорились о дате обмена пленными

Украина и представители самопровозглашенных "ЛДНР" согласовали точную дату обмена пленными: это произойдет 29 декабря.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на два источника, знакомые с содержанием переговоров. "Договорились провести обмен 29 декабря, если, конечно, не произойдет что-нибудь непредвиденное", - сказал источник СМИ.

Точное число пленных, которые будут переданы в рамках обмена, пока неизвестно.

Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская по результатам продолжения переговоров со всеми сторонами 23 декабря в режиме скайп-конференции заявила, что до конца этого года будут освобождены украинские военные, которые после боев под Иловайском и Дебальцево находятся в плену контролируемых Россией боевиков.

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