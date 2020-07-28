Кучма выходит из переговорной группы по Донбассу

Представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма больше не будет принимать участие в деятельности Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Как сообщили в Офисе президента Украины, Владимир Зеленский подчеркнул, что «работа Леонида Кучмы в Минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной».

«Спасибо за все усилия, которые вы приложили для разблокировки Минского процесса для достижения мира. Ваш опыт был очень важным и очень нужным. Всегда готов услышать ваш совет в будущем», – сказал он во время встречи с Кучмой 28 июля, передает УНИАН.

Леонид Кучма при этом отметил, что «за последний год работа ТКГ была восстановлена и значительно продвинулась, был осуществлен ряд важных шагов и достигнуты важные договоренности».

В Офисе президента напомнили, что Кучма во второй раз стал во главе украинской делегации в ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе 3 июня 2019 года. Ранее Кучма попросил передать полномочия в ТКГ Резникову.