Последнее обновление: 12.12.2019 13:52

Рада Украины продлила на год особый статус Донбасса

Парламент Украины принял проект поправок в закон об особом статусе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, таким образом продлив его действие на год.

За принятие законопроекта проголосовали 318 человек, 19 выступили против, следует из карточки на сайте Верховной рады, передает РБК.

«Замена в данной статье отметки года с 2019 на 2020 позволит еще на один год — до 31 декабря 2020 года включительно — продлить возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», — говорится в сообщении.

Срок действия закона об особом статусе Донбасса заканчивался 31 декабря. На рассмотрение в Раду проект поправок внесли 10 декабря.

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