Последнее обновление: 18.12.2019 18:03

Зеленский подписал закон о продлении "особого статуса" Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении до конца 2020 года закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Об этом говорится в карточке документа на сайте Верховной Рады, передает УНИАН.

16 сентября 2014 года Верховная Рада приняла закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», который на рассмотрение парламента внес тогдашний президент Петр Порошенко. Предполагалось, что закон будет действовать три года. Затем его действие продлевали.

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