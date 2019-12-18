Зеленский подписал закон о продлении "особого статуса" Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении до конца 2020 года закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Об этом говорится в карточке документа на сайте Верховной Рады, передает УНИАН.

16 сентября 2014 года Верховная Рада приняла закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», который на рассмотрение парламента внес тогдашний президент Петр Порошенко. Предполагалось, что закон будет действовать три года. Затем его действие продлевали.