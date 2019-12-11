В Раду Украины внесен проект поправок в закон об особом статусе Донбасса

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и депутат Александр Корниенко зарегистрировали в Раде законопроект №2569 об изменениях в закон об особом статусе Донбасса.

Карточка законопроекта опубликована на сайте украинского парламента. Нынешний закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года.

Украинские телеграм-каналы пишут, что единственной поправкой в закон станет его продление на 6 месяцев или 1 год, чтобы позволит вместе с народом Украины доработать нужные поправки в этот документ.

Продлить закон на год пообещал президент Украины Владимир Зеленский после саммита «нормандской четверки» 9 декабря в Париже, назвав документ временным.