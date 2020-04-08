Последнее обновление: 08.04.2020 22:39

Украина и Л/ДНР договорились об очередном обмене пленными

Трехсторонняя контактная группа достигла принципиальных договоренностей о взаимном освобождении удерживаемых лиц. Как сообщила пресс-служба Офиса президента Украины, освобождение пленных произойдет до Пасхи.

"Во время видеоконференции ТКГ были достигнуты принципиальные договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты - не позднее Пасхи", - говорится в сообщении, передает УНИАН.

Обмен удерживаемыми лицами пройдет по формуле 10 на 8.

Также, на сегодняшнем заседании ТКГ обсудили вопросы гуманитарного разминирования территорий. Стороны должны предоставить ОБСЕ список таких объектов для разминирования и гарантировать безопасность на всех участках.

"Во время видеоконференции стороны ТКГ продолжили переговоры относительно определения следующих участков разведение сил и средств на Донбассе", - сообщили в ОП.

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