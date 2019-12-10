Зеленский: Закон об особом статусе ОРДЛО будет продлен на год в действующей редакции

Закон об особом порядке местного самоуправления на Донбассе, действие которого истекает 31 декабря 2019 года, будет продлен на год в действующей редакции.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил украинским журналистам в Париже после саммита лидеров "нормандской четверки", передает УНИАН.

При этом Зеленский отметил, что речь не идет о закреплении в этом законе вопроса имплементации так называемой "формулы Штайнмайера".

"Это очень сложная техническая вещь. Нам легче сейчас продолжить этот законопроект и затем позже внести "формулу Штайнмайера", видя определенные шаги с этой стороны, мы приближаемся к деэскалации", - подчеркнул Зеленский.

При этом он отметил, что в Минске так было договорено, что этот законопроект об особом порядке надо согласовывать со всеми сторонами в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Мне кажется, что это очень сложно и нам потом могут выкручивать руки, честно. А этот закон уже есть, мы его продлим, но он временный", - сказал президент и добавил, что сегодня лидеры "нормандской четверки" обсудили этот вопрос.

Также президент уточнил, что действие закона будет продлено на один год.

"Я думаю, что в этом нет проблемы. Меня спросили, а почему не на пять лет, почему не на десять? Я ответил честно всем представителям Трехсторонней группы: мы не знаем, что будет через пять лет и через десять. год - это нормальное предложение", - подчеркнул Зеленский.