В Киеве прошла акция против перемирия в Донбассе

В центре Киева вечером в понедельник, 27 июля, прошла акция против перемирия в Донбассе. Собравшиеся прошли к дому, где раньше жил глава украинского государства Владимир Зеленский. Затем они проследовали по улице Михаила Грушевского.

Возле здания Верховной рады митингующие несколько раз принимались скандировать: "Предатели", "Аваков-черт" и "Зелю вон". Шествие завершилось на Майдане.

Акция проводилась по инициативе партии "Европейская солидарность" под председательством Петра Порошенко. По неофициальным данным, приводившимся в СМИ, в шествии приняли участие несколько сотен человек.

На линии разграничения в Донбассе с 00.01 понедельника, 27 июля, вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Договоренности о нем были достигнуты трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию на востоке Украины в составе представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также Москвы и Киева.

Позднее украинские военные заявили минимум о четырех обстрелах своих сил в Донбассе со стороны сепаратистов. Со своей стороны, народная милиция самопровозглашенной "Луганской народной республики" говорила о соблюдении бессрочного перемирия.

За время шестилетнего конфликта на востоке Украины, который разгорелся в 2014 году, погибли более 14 000 человек.