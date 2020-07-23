Последнее обновление: 23.07.2020 11:28

"Газпром трансгаз Беларусь" выплатил $138 млн. дивидендов за I квартал 2020 года

Принадлежащее Газпрому ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" по итогам работы в первом квартале 2020 года выплатила промежуточные дивиденды в размере 332,6 млн. рублей, что составляет примерно $138 млн по текущему курсу.

Соответствующее решение принято единственным акционером, говорится в сообщении белорусской компании, передает Интерфакс.

По итогам работы в 2019 году "Газпром трансгаз Беларусь" выплатил дивиденды в размере 506,7 млн. рублей (около $195 млн. по курсу на 1 апреля 2020 года) против 679,24 млн. рублей за 2018 год и 1,004 млрд. рублей за 2017 год. По итогам работы в 2016 году компания дивиденды не выплачивала в связи с полученным чистым убытком в размере 578,1 млн. рублей.

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