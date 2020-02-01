Госсекретарь США пообщался с представителями оппозиции Беларуси

Государственный секретарь США Майкл Помпео в ходе однодневного визита в Минск 1 февраля встретился с представителями белорусской оппозиции.

На встрече присутствовали председатель «Таварыства беларуская мовы» Елена Анисим, глава закрытого властями правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, председатель Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак и председатель Офиса по правам людей с инвалидностью Сергей Дроздовский, передает БелаПАН.

«Мы отметили, что хотели бы, чтобы США остались верны принципу сохранения суверенитета Беларуси и ее независимости. Он это подтвердил и сказал, что США будут оказывать поддержку гражданскому обществу», - сообщила Анисим.

По словам Гулака, в контексте темы прав человека на встрече говорилось и о реакции властей на акции в защиту независимости Беларуси, в том числе о многочисленных штрафах и арестах активистов.

«Я говорил о том, что, к сожалению, власти не используют возможности и не признают, что независимость - это поле общего интереса. И реакцию властей в данном случае трудно понять», — сказал Гулак.

«Я говорил, что ситуация с ними (политическими правами – ред.) как раз у нас стабильно плохая в последние 25 лет. К сожалению, Лукашенко не видит в гражданском обществе никакого партнера даже по вопросу независимости, учитывая эти коллизии последних месяцев. Отметил, что Лукашенко, с одной стороны, говорит, что Беларусь будет независимой страной, а с другой — переговоры с Россией идут закрыто, непрозрачно, а общественные и политические активисты, которые выступают за независимость, преследуются», - сообщил Беляцкий.