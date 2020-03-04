Оппозиция выбросила Канопацкую из праймериз по отбору единого кандидата

Оргкомитет по проведению так называемого праймериз – процедуры по выбору единого кандидата в президенты от части белорусской оппозиции на предстоящих выборах – выбросил Анну Канопацкую из соревновательного конкурса, сославшись на мнение неких «организаций».

Заявки на участие в праймериз подали 6 человек, в итоге зарегистрированными оказались только пять: зампред БНФ Алексей Янукевич, председатель ОГП Николай Козлов, сопредседатель оргкомитета по созданию партии БХД Павел Северинец, лидер движения «За Свободу» Юрий Губаревич, сопредседатель оргкомитета БХД Ольга Ковалькова.

Формально, причиной избавления от Канопацкой стала 41 подпись из представленных ею 224, которая не полностью соответствовала нормам.

«Высказывания Канопацкой не были направлены на укрепление доверия. Анна Анатольевгна в своих обращениях пыталась оказывать нас давление и говорила, что оставляет за собой право обратиться в госорганы, чтобы они проверили деятельность комиссии», - сообщил сегоде на пресс-конференции», - и.о. координатора штаба праймериз Алексей Сигаев.

По его словам, в отношении Канопацкой не был достигнут консенсус, в частности несколько организаций не поддержали ее участие в праймериз.