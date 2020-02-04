Разведка Литвы доложила о недееспособности белорусской оппозиции

Белорусская оппозиция в настоящее время не способна бросить серьезный вызов провластным кандидатам на выборах.

Такой вывод содержится в докладе «Оценка угроз национальной безопасности» за 2019 год, подготовленном Департаментом государственной безопасности (ДГБ) и вторым следственным управлением при Министерстве национальной обороны Литвы. Документ опубликован на сайте ДГБ, передает БелаПАН.

Эта ситуация сложилась вследствие «устоявшейся политики преследования и контроля политической оппозиции, а также отсутствия единства среди политических организаций, критически настроенных по отношению к режиму».

«Как и ожидалось, парламентские выборы в Беларуси в ноябре 2019 года — репетиция президентских выборов в 2020-м — не соответствовали демократическим стандартам, — отмечают авторы доклада. — С самого начала избирательной кампании оппозиционные партии сталкивались с невыгодными и дискриминационными условиями; выдвиженцы от оппозиции не были допущены в состав избирательных комиссий».

«В отличие от предыдущих [парламентских] выборов, представителей оппозиции не "пропустили" в парламент страны. Реальные демократические изменения остаются угрозой для правления Лукашенко, кроме того, устоявшийся авторитарный принцип руководства президента не только де-факто уничтожил гражданское общество и сделал другие органы власти неэффективными, но и уменьшил важность политики в целом. Восприятие политики в Беларуси сводится к рутинному управлению экономическими делами», — считают в литовской разведке.

В погоне за властью без демократических изменений в стране «белорусский режим постепенно стал заложником собственной политики».

«Несмотря на то что президент позиционирует себя как защитника белорусского суверенитета, его устоявшаяся авторитарная политика и затягивание необходимых структурных реформ ослабили Беларусь и снизили ее способность противостоять растущему давлению со стороны Москвы», — подчеркивается в докладе.