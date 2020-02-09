Глава Партии БНФ был задержан в субботу на границе

Вечером 8 февраля на белорусско-украинской границе в пункте пропуска «Новая Гута» в Гомельском районе белорусскими пограничниками задержан председатель Партии БНФ Григорий Костусев и трое его соратников, включая Игоря Лялькова и Сергея Сентюрова.

Костусев и однопартийцы возвращались из Киева, где принимали участие в ряде мероприятий, в том числе в конференции «Гибридная война РФ против Беларуси» и «Бандеровских чтениях», передает БелаПАН.

«Сотрудник пограничной службы тщательно осмотрел наши вещи, заметил брошюры с «Бандеровских чтений». Я думаю, что первоначально его внимание привлек бело-красно-белый флаг на лобовом стекле автомобиля. Пограничники передали нас таможенникам, те оправили нас в бокс на углубленный досмотр. Весь автомобиль «отколошматили». Брошюру, по словам сотрудника таможни, отправили на экспертизу в Гомель», — рассказал Костусев.

Задержанных в итоге отпустили, продержав четыре часа.

«Исследовали все наши личные вещи, машина была подвергнута досмотру в боксе, в туалет водили под присмотром», — рассказал Костусев.

По его словам, результаты экспертизы таможенники обещали прислать по почте Сергею Сентюрову — водителю автомобиля, на котором они возвращались из Киева.

«Не извинились, ничего. Мы оставили запись в книге жалоб и предложений — о таких методах работы пограничников и таможенников», — сообщил председатель Партии БНФ.